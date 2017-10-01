«Арсенал» на своём поле выиграл у «Брайтона»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Подопечные Арсена Венгера добились победы со счётом 2:0. На 16-й минуте Начо Монреаль вывел «канониров» вперёд, а на 56-й минуте окончательный результат установил Алекс Айуоби.
В таблице английского чемпионата «Арсенал», имеющий в активе 13 очков, занимает пятое место, а «Брайтон» с семью баллами располагается на 14-й строчке.
С календарём английской Премьер-лиги сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».