СМИ: Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» перенесён из-за референдума в Каталонии

Матч седьмого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом», который должен был начаться сегодня, 1 октября, в 17:15 мск, перенесён, информирует Marca. Руководство сине-гранатовых попросило Королевскую испанскую футбольную федерацию не проводить встречу из-за проходящего сегодня референдума о независимости Каталонии.
Референдум начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.
Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с флагом Испании