Гончаренко: возможно, в следующем матче пенальти будет бить Витиньо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). На 89-й минуте хавбек «армейцев» Бибрас Натхо не реализовал пенальти.
«Была ли игра зрелищной? Мы любим сравнивать себя с ведущими клубами. С «МЮ», например, который приезжал в среду. Зрелище будет тогда, когда обе команды будут думать об атаке, а каждое касание не будет сопровождаться свистком.
Пенальти в ворота „Уфы“? С моей точки зрения сложно было разглядеть, надо видео смотреть. Судейство оценивать не буду – для этого есть специальные люди.
Остаётся ли Натхо штатным пенальтистом? Есть ещё Витиньо, возможно, в следующем матче будет бить он», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.