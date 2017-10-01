Гончаренко — о травме Дзагоева: к сожалению, это может быть надолго

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) оценил степень серьёзности травмы полузащитника Алана Дзагоева.
«К сожалению, это может быть надолго», — передаёт слова наставника «армейцев» корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Дзагоев получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
У 27-летнего хавбека диагностировано повреждение в области ахиллового сухожилия, о сроках его возвращения в строй не сообщалось.
Дзагоев пропускает игру с «Уфой» из-за травмы в области ахиллового сухожилия