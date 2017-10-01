«Хоффенхайм» на выезде проиграл «Фрайбургу»

«Хоффенхайм» на выезде уступил «Фрайбургу» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 14-й минуте Робин Хак вывел гостей вперёд, однако всего спустя минуту Флориан Нидерлехнер сравнял счёт, а ещё через три минуты Чаглар Сёюнджю забил второй гол «Фрайбурга». На 87-й минуте Паскаль Штенцель удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Хоффенхайм» опять сократил отставание благодаря автоголу Юлиана Шустера, однако уйти от поражения команда Юлиана Нагельсмана не сумела.
«Хоффенхайм» с 14 очками в своём активе идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Фрайбург» (7) — 15-й.