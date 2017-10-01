Видео: Вернблума увезли на скорой в больницу

Полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на машине скорой помощи увезли в больницу после матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, что шведский футболист получил повреждение во втором тайме матча, проходившего на стадионе «ВЭБ Арена». Вернблума унесли с поля на носилках.
После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что у 31-летнего полузащитника довольно глубокая рваная рана.
Видео о том, как Понтуса Вернблума увозят на скорой, смотрите на «Чемпионате».
Гончаренко: у Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьёзная