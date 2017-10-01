Дзагоев из-за травмы может пропустить до четырёх недель

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии травмированных полузащитников Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева. Швед получил травму в сегодняшнем матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0), а россиянин — в предыдущем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Состояние Вернблума удовлетворительное, сейчас оказываем ему помощь. Что касается Дзагоева, то у него травма в области ахиллова сухожилия. Срок восстановления может составить до четырёх недель», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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