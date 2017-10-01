Стоцкий: не ждал, что вызовут в сборную. Надо работать и прибавлять

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от гостевого матча 12-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0), а также прокомментировал тот факт, что не был приглашён в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Стоцкий приглашался в национальную команду в августе для участия в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).
«Играть на выезде с ЦСКА всегда тяжело, причём не только нам, но и многим командам. Мы довольны, что удалось увезти очко сегодня. Игра была не очень эмоциональной и зрелищной? Для нас эта игра была важна, и важно, что мы набрали очки. Нам эмоций хватило.
Насчёт пенальти тяжело сейчас говорить. Сам я повтор ещё не смотрел. Пока кто-то говорит, что задели, кто-то говорит, что не трогали. Мог перейти в ЦСКА летом? Это всё слухи. Слышал какие-то намёки только, но ничего серьёзного не было. Играл сегодня так же, как и в любом матче. Моё дело проявлять себя всегда, не важно, ЦСКА это или кто-то ещё.
Не ждал, что вызовут в сборную. Я не вышел в игре с „Динамо“. Надо работать и прибавлять. Тогда, может быть, получу ещё шанс. С тренерским штабом сборной больше не связывался», — заявил 27-летний хавбек, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.