Бартомеу: перенос матча с «Лас-Пальмасом» стоил бы «Барселоне» шести очков

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что если бы матч 7-го тура испанской Примеры с «Лас--Пальмасом» перенесли, испанская лига засчитала бы сине-гранатовым техническое поражение, а также лишила трёх очков.
Ранее сообщалось, что матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может не состояться 1 октября из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости. Незадолго до начала матча на стадионе «Камп Ноу» было принято решение, что встреча пройдёт без зрителей, так как лига отказалась переносить игру.
«Это стоило бы нам шести очков — техническое поражение 0:3 и минус три очка. Лига не позволила нам перенести игру», — приводит слова Бартомеу Barça TV.
Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей