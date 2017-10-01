Месси обошёл Пуйоля по количеству матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе каталонцев в матче 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».
Эта игра стала 594-й для Месси за каталонский клуб. Таким образом, 30-летний аргентинский футболист по этому показателю обошёл бывшего защитника сине-гранатовых Карлеса Пуйоля и вышел на чистое третье место в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей за «Барселону».
Больше Месси матчей за «Барселону» провели только полузащитники Андрес Иньеста (638 матчей), который продолжает выступать в клубе, и Хави (767).
Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону» за всю историю