Фанаты «Барселоны» грозили выйти на поле в матче с «Лас-Пальмасом»

Представители фанатского объединения «Барселоны» выступили с обращением, в котором призвали остальных болельщиков сорвать домашний матч 7-го тура с «Лас-Пальмасом» в том случае, если он не будет отложен, сообщает Football Espana.
Позже стало известно, что руководство каталонского клуба приняло решение, что матч пройдёт без зрителей, так как руководство испанской лиги отказалось переносить игру. Напомним, что сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. В некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона.
«Учитывая возмутительные репрессии, которым подвергся каталонский народ, мы просим футбольный клуб «Барселона» отложить матч с «Лас-Пальмасом». Если клуб этого не сделает, то это сделаем мы. В связи с этим просим болельщиков «Барселоны» прийти на стадион, выйти на поле с первых минут матча и спокойно сесть на газон в знак протеста тому насилию, которому подвергаются наши люди. Мир должен это увидеть. После этого мы пойдём защищать избирательные участки и демократию», — говорится в обращении фанатов.