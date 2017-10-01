Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
С первых минут у петербургской команды на поле появится нападающий Артём Дзюба, вышедший на замену в концовке матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск.