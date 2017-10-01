Виларуби подал в отставку с поста вице-президента «Барселоны»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларуби подал в отставку после того, как каталонский клуб принял решение провести матч 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» без зрителей.
Ранее сообщалось, что матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может не состояться 1 октября из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости. Незадолго до начала матча на стадионе «Камп Ноу» было принято решение, что встреча пройдёт за закрытыми дверями, так как лига отказалась переносить игру.
Виларуби выступал за отмену матча, независимо от возможных санкций, которые могли бы быть наложены на «Барселону».
После того как клуб принял решение провести матч без зрителей, Виларуби подал в отставку с поста вице-президента.
Бартомеу: перенос матча с «Лас-Пальмасом» стоил бы «Барселоне» шести очков