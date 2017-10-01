Пономарёв: ЦСКА играет в какой-то невзрачный дурацкий футбол

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа», который завершился ничьей (0:0).
«Играли неплохо, были моменты. Но чего-то не хватает. А вот чего — чёрт его знает. Трудно определиться. Все старались, работают, правильно выполняют свои функциональные обязанности. Футбол у ЦСКА невзрачный какой-то. Всё время в борьбе, а результативности нет. Витиньо хорошо действовал, видно, что определился со своим амплуа. Головин выполнял свои обязанности. Не хватает остроты. У нас нет крайних нападающих. Бывает, что исполняет Марио Фернандес, но фланговых атак практически не существует. Крайние нападающие вывелись, как мамонты. В центр не пробьёшься, все играют в три центральных защитника.
«Скамейка» у ЦСКА нормальная, да и усталости нет никакой после Лиги чемпионов. Двух дней достаточно, чтобы полностью восстановиться. Молодой организм быстро приходит в норму, тут проблем не бывает. Они не устают, а успокаиваются, скорее всего. Хорошо сыграли одну игру – надо подстёгивать. Это задача тренера. Всегда так было, есть и будет. Опытный тренер всегда находил причину, чтобы наказать футболистов. Константин Бесков особенно любил устраивать разборки и раздраи команде. Отправлял в наказание в какую-нибудь часть на месяц, чтобы почувствовали, что это такое. Чтобы служба мёдом не казалась. Сейчас всё не так. Дурацкий какой-то футбол, непонятный. Но не могу сказать, что не так», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.