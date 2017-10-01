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«Лацио» учинил разгром «Сассуоло», «Интер» выиграл у «Беневенто»

1 октября 2017, воскресенье. 18:05 Футбол

В матче 7-го тура итальянской Серии A «Лацио» на своём поле одержал разгромную победу над «Сассуоло» — 6:1.

Римская команда первой пропустила — на 27-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти. В конце первого тайма Луис Альберто счёт сравнял, а во второй половине матча хозяева забили пять голов. Отличились Стефан де Врей, Альберто, Марко Пароло (дубль) и Чиро Иммобиле.

«Интер» на выезде одержал победу со счётом 2:1 над «Беневенто», который проиграл седьмой кряду матч на старте сезона.

В составе команды Лучано Спаллетти дубль оформил Марсело Брозович. У хозяев отличился Марко Д'Алессандро.

«Кьево» выиграл у «Фиорентины» (2:1), вничью завершились встречи СПАЛ — «Кротоне» (1:1) и «Торино» — «Верона» (2:2).

Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
6 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Берарди – 27 (пен), 1:1 – Альберто – 45+1, 2:1 – де Врей – 56, 3:1 – Альберто – 57, 4:1 – Пароло – 64, 5:1 – Пароло – 69, 6:1 – Иммобиле – 81 (пен)
Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Беневенто
Беневенто
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 – Брозович – 19, 0:2 – Брозович – 22, 1:2 – Д'Алессандро – 42
Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Кьево
Верона
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 – Симеоне – 6, 1:1 – Кастро – 25, 2:1 – Кастро – 46
Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 1
Кротоне
Кротоне
1:0 – Палоски – 39, 1:1 – Нванкво – 59
Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
2 : 2
Верона
Верона
1:0 – Фальке – 31, 2:0 – Ньянг – 44, 2:1 – Кин – 87, 2:2 – Паццини – 90+2 (пен)
Удаления: нет – Сукулини, 90+7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Верона Интер Кротоне Кьево Лацио Сассуоло СПАЛ Торино Фиорентина
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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