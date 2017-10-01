Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 9-го тура национального первенства на своём поле встретился со «Скопье». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал армянский защитник Тигран Барсегян.
«Вардар» с 16 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, «Скопье» (12) — на пятой строчке.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.
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