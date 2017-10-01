«Локомотив» разгромил «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» разгромил со счётом 3:0 «Динамо».
На 24-й минуте Мануэл Фернандеш вывел «железнодорожников» вперёд, на 33-й отличился Антонио Эдер, а окончательный результат на 58-й минуте установил Алексей Миранчук.
Благодаря этой победе идущий на втором месте в таблице российского чемпионата «Локомотив» сумел сократить отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. При этом петербургскую команду сегодня ожидает гостевой матч с «Анжи». «Динамо» располагается на предпоследней строчке.
Посмотреть голы матча «Локомотив» — «Динамо» можно в официальном «твиттере» РФПЛ.