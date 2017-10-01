Трахтенберг: Промес сказал, что у него нет выходных. Профессионал!

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что во время паузы на матчи национальных сборных полузащитник команды Квинси Промес будет тренироваться на базе клуба.
«Спросил Промеса, полетит ли он на выходные в Амстердам, а он ответил: «У меня нет выходных! Все дни буду тренироваться в Тарасовке». Профессионал!» – написал Трахтенберг в своём «твиттере».
Промес из-за повреждения не принимал участия в последних матчах «Спартака», а также не получил вызова в сборную Нидерландов на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018.
Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре