ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Видеообзор матча

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.
На протяжении всего матча «армейцы» атаковали чаще соперника, но уфимская команда успешно справилась с натиском хозяев. В концовке ЦСКА мог вырвать победу, но Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на 89-й минуте встречи. Из-за травм в этом матче красно-синие потеряли Василия Березуцкого и Понтуса Вернблума.
Видеообзор матча ЦСКА — «Уфа» доступен на официальном сайте РФПЛ.
Гончаренко: многие начали двигаться только во 2-м тайме, когда запахло жареным