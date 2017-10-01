Ал. Миранчук: «Локомотив» старается радовать зрителей. С «Динамо» получалось всё

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ. В этой встрече футболист отметился голом.
«Лёгких игр не бывает, но могу сказать, что сегодня тот случай, когда всё получалось и проходило. Стараемся радовать зрителей своей игрой. Рад, что забил, ведь я давно не забивал. Тем более брат отдал передачу. После матча Юрий Палыч сказал, что это лучшая игра «Локомотива» в этом сезоне.
Что касается отставания от «Зенита», то мы следим за их результатами, но прежде всего отталкиваемся от себя и своей игры. Надо набирать свои очки, а там уже посмотрим», — сказал Алексей в эфире телеканала «Наш футбол».
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