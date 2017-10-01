Сёмин: «Локомотив» продолжает погоню

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ.
«Легко, когда хорошо играешь. Сегодня ребята играли правильно и доставили болельщикам большое удовольствие. Очень хорошо играли в пас, много комбинировали, забили великолепные голы. Уходим в небольшой отпуск с хорошим настроением. Мы рады. Продолжаем погоню.
Мы следим не только за «Зенитом», следим за всеми матчами. Насколько реально догнать «Зенит», вопрос очень сложный.
На сегодняшний день я очень доволен своей командой. Хорошая ситуация в раздевалке, игроки очень принципиальные. И чем больше играем, тем лучше. Время играет на нас. Вот-вот выйдет Чорлука, надеемся на Ари. В этом плане у нас ещё будет хорошая помощь.
Что касается Эдера, то если все играют лучше, то, естественно, и он. Не может же отставать. А так я доволен всеми игроками. Сегодня я получил удовольствие", — заявил Сёмин.