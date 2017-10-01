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Калитвинцев: «Динамо» не справилось с быстротой мышления «Локомотива»

1 октября 2017, воскресенье. 18:47 Футбол

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев выступил на пресс-конференции после матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Мы робко вышли на игру, а может, соперник заставил сесть нас в свою штрафную. Он был очень техничен, мы проигрывали борьбу и быстро пропустили два мяча. Постарались искать счастья у чужих ворот, оголяли тылы, могли пропустить не один мяч. Но могли и забить. Мы не успевали, потому что медленно перестраивались, но не убирали ноги, в игре без мяча не было халатности. Но мы делали всё на полтакта медленнее, или быстрее был наш соперник. С быстротой мышления «Локомотива» мы не справились.

Ребята стараются выполнить то, что мы пытаемся делать на тренировках. Не всегда получается. Но они стараются. По мысли всё правильно, по исполнению есть вопросы. Кто-то говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут для меня решающими? Я не так много читаю. Критика никогда не бывает лишней, критиканство – тоже, но мне никто об этом не говорил. От руководства я такой информации не слышал.

Наши болельщики обычно поддерживают нас до конца, но я могу их понять. Команда старалась что-то поменять на поле, имела моментов, но это их право. Они ждут более качественной игры, они платят за это деньги. Ушли, и это информация для нас», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Калитвинцев: совру, если скажу, что место в таблице РФПЛ не давит на «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Локомотив Юрий Калитвинцев Болельщики — Футбол
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1 октября 2017, воскресенье
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