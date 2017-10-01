Калитвинцев: Соу не может наступить на ногу, простым ушибом не отделаемся

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о характере травмы полузащитника бело-голубых Самба Соу.
Малийский хавбек был заменён на 15-й минуте матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).
«Не знаем, что с Соу, но человек не может наступить на ногу. Подозрение на мениск. Думаю, простым ушибом не отделаемся.
Вряд ли, если бы играл Самба Соу, был другой результат. Но он системообразующий игрок, мы наигрывали взаимосвязи.
Очень хорошо вышел Зотов, цеплялся, шёл в борьбу", — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Калитвинцев: «Динамо» не справилось с быстротой мышления «Локомотива»