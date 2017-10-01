Сёмин: получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту, «Локомотив» был очень хорош

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин остался доволен игрой своей команды в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).
«Мне игра очень понравилась. Я получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту – ребята играли правильно, много комбинировали. Думаю, наших болельщиков мы сегодня поздравили хорошей игрой. В сборную наши ребята поедут с хорошим настроением, это определённый стимул. За паузу подлечим Лысова, Фарфана. Время пройдёт, и это играет нам на руку. Игра идёт, у нас хорошее настроение. «Локомотив» был очень хорош сегодня.
Чемпионы Москвы? А «Локомотив» и в другие времена не выигрывал чемпионат, но чемпионом Москвы был много раз, насколько я помню.
«Зенит»? Я все игры обязательно смотрю, и эту посмотрю", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.