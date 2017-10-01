Ари: три очка в дерби с «Динамо» придадут уверенности «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Ари, который продолжает восстанавливаться от травмы, прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ, а также рассказал, когда планирует вернуться на поле.
«Мы потеряли шесть очков с двумя командами, которые находились внизу таблицы. Больше так ошибаться нельзя. Эти три очка в дерби очень важны. Они придадут нам уверенности.
Со дня моей травмы прошло два месяца и пять дней. Через три месяца после травмы рассчитываю нормально тренироваться, а через четыре месяца планирую играть», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Сёмин: получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту, «Локомотив» был очень хорош