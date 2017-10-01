Сёмин: возможно, в следующий раз Ротенберг получит больше времени

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги оценил игру защитника Бориса Ротенберга, вышедшего на замену на 82-й минуте.
«У нас есть 20 игроков, Борис – один из них. Вышел он прекрасно. В следующий раз, возможно, получит больше времени.
Почему выпустили на 10 минут Баринова? Выпустили, потому что Игнатьев в перерыве предупредил нас, что у него болезненные ощущения в области паха. Попросили его сыграть столько, сколько сможет», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Борис Ротенберг-младший: каждый тренер знал, что ради команды я готов на всё