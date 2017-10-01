Головин: «Уфа» даже не хотела забить, их устраивала ничья в матче с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о домашнем матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой», завершившемся со счётом 0:0.
«Уфа» играла от обороны. Такое ощущение, что они даже не хотели забивать. Их устраивала ничья. Нам же где-то не повезло, плюс не хватило реализации и хладнокровия.
У нас в первом тайме вообще не получалось играть, не было ни одного момента. Во втором тайме были моменты. Не забили пенальти. Я думаю, это был ключевой момент. Это заслуга вратаря», — сказал Головин в программе «После футбола».
Вратарь «Уфы» Александр Беленов на 89-й минуте отразил пенальти в исполнении полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо.