«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче, проходившем при пустых трибунах

В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила со счётом 3:0 «Лас-Пальмас».
Матч по решению руководства «Барселоны» проходил при пустых трибунах. Ранее лига отказалась переносить матч из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости.
На 49-й минуте Серхио Бускетс вывел сине-гранатовых вперёд, на 70-й минуте отличился Лионель Месcи, а на 77-й аргентинец оформил дубль.
В таблице испанского первенства «Барселона» (21 очко) располагается на первой строчке, а «Лас-Пальмас» (6) занимает 17-е место.