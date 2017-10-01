Булыкин: вызов Мануэла Фернандеша в сборную Португалии — дело времени

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «железнодорожников» над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ, а также оценил перспективы полузащитника красно-зелёных Мануэла Фернандеша получить вызов в сборную Португалии.
«Уверенная победа была достигнута за счёт хорошего настроя и самоотдачи игроков. После еврокубкового матча непросто физически, но футболисты успевают восстанавливаться. Сегодня они показали хороший футбол, который нравится болельщикам.
Думаю, вызов Мануэла Фернандеша в сборную Португалии — дело времени. Тренер должен сделать выводы, потому что Фернандеш очень хорошо выглядит и ещё прибавляет с каждым матчем.
Будем надеяться, он и дальше будет приносить «Локомотиву» пользу", — заявил Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.