Фарфан повредил икроножную мышцу, но отправился в расположение сборной Перу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что нападающий «железнодорожников» Джефферсон Фарфан получил повреждение икроножной мышцы, из-за которого пропустил матч 12-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:0), но отправился в расположение сборной Перу.
«Фарфан получил повреждение икроножной мышцы в прошлом матче. Он нужен сборной. Если перед Аргентиной его поставят на ноги, это будет чудо. Ему хочется сыграть, помочь сборной выйти на чемпионат мира.
Я пошёл навстречу Фарфану и его отпустил. Он улетел в Перу сразу после предыдущей игры», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Сёмин: получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту, «Локомотив» был очень хорош