Пике был против проведения матча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике был в числе тех игроков команды, которые были против того, чтобы выходить на поле в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», сообщает Marca со ссылкой на Rac1.
Отмечается, что в раздевалке команды по данному поводу между игроками возникло разногласие. Большинство футболистов выступало за то, чтобы принять участие в этой встрече. В итоге игроки приняли решение выйти на поле.
Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.
Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии