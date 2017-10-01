Пейчинович: два последних матча — пока лучшие в сезоне «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«В этом сезоне «Локомотив» уже очень много пропустил. 10 пропущенных мячей — это очень много для нас, поэтому сейчас в каждой игре стараемся сыграть на ноль. Когда не пропускаешь, легче забивать. Сегодня, как и в четверг, выиграли 3:0 и не пропустили. Это заслуга не только обороны, но и опорной и атакующей зон, за что хочу сказать им спасибо. Два последних матча — пока лучшие в сезоне «Локомотива». Готовились к «Динамо», зная, что это непростая команда с хорошими качествами. Сегодня мы хорошо играли в пас через середину поля и контролировали всё на сто процентов. У соперника даже не было моментов.
После матча с «Фаставом» физически лично мне не тяжело. Мне нравится играть в таком ритме, через каждые три-четыре дня. Думаю, и партнёры не слишком устают. Эмоционально тоже легко, потому что мы знаем, ради чего играем: для болельщиков и чтобы подниматься в таблице", — заявил Пейчинович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.