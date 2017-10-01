Вагнер Лав забил красивый гол ударом через себя

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящее время играющий за «Аланьяспор», отметился дублем в домашнем матче 7-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги». Особенно красивым получился второй мяч 33-летнего футболиста, который на 90-й минуте забил ударом через себя. Матч завершился победой «Аланьяспора» со счётом 4:1.
Вагнер Лав в нынешнем сезоне чемпионата Турции забил семь голов в семи матчах (три гола с пенальти). «Аланьяспор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.
Видео красивого гола Вагнера можно посмотреть в аккаунте Bilgin Birand в «Твиттере».