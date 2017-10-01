Эдер: спросите, что сделаю в случае выхода «Локо» в ЛЧ, когда мы достигнем цели

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ, а также попросил журналистов задать ему вопрос о том, что он сделает в случае выхода клуба в Лигу чемпионов, после того как это произойдёт. Во встрече с «Динамо» форвард забил гол.
«Эта победа очень важна для нас, потому что нам нужны очки. Хорошо, что я забил. Голы придают уверенности в себе, потому что я не проходил предсезонную подготовку в «Локомотиве». Я становлюсь лучше в плане кондиций и уверенности. Приятно приносить пользу команде. Мы играли компактно, старались удержать мяч и найти пространство. Потом забил гол. Мы продолжаем побеждать, и это самое главное.
Сделаю ли я что-то, если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов? Не знаю! Задайте мне этот вопрос, когда мы достигнем этой цели!» — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
«Локомотив» с 26 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, уступая один балл лидирующему «Зениту». У команды из Санкт-Петербурга один матч в запасе.