Эдер: не думаю, что показываю свой максимум, могу быть лучше

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер после победы над «Динамо» (3:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ выразил мнение, что может играть лучше, а также рассказал о процессе адаптации в новой для себя стране и чемпионате. Во встрече с «Динамо» форвард забил гол.
«Не думаю, что это мой максимум. Я могу быть лучше, потому что не проходил предсезонку. Поэтому всё ещё продолжаю набирать форму. Надеюсь, что скоро достигну пика и продолжу забивать голы, отдавать голевые передачи. Это то, что я хочу делать для своей команды. Фернандеш, Гилерме, братья Миранчуки и другие футболисты всегда поддерживают меня, помогают. Ещё Джефф (Джефферсон Фарфан. – Прим. «Чемпионата»). Адаптация – это вызов для меня, но я думаю, что справляюсь. Продолжу привыкать к чемпионату как можно быстрее.
Фернандеш и другие игроки говорили мне, что будет холодно. Когда я только приехал, было много солнечных и тёплых дней. Думал, что ничего страшного и я справлюсь. Они мне сказали, что в следующем месяце будет холоднее. Но теперь я точно готов.
Приятно вернуться в национальную сборную. Завтра уезжаю уже на сбор. Там буду продолжать работать, а потом вернусь в «Локомотив». Не могу говорить о возможном возвращении Мануэла Фернандеша в сборную. Он большой молодец, фантастический игрок. Он хорошо показывает себя, забивает голы, но я не могу ничего сказать, потому что я не тренер», — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.