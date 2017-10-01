Геркус поблагодарил Сёмина и игроков «Локомотива» после матча с «Динамо»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (3:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ поблагодарил игроков, главного тренера Юрия Сёмина, весь тренерский штаб и болельщиков.
«Очень рады закончить этот отрезок на высокой ноте, показав прекрасную игру, несмотря на тяжёлый график. Хочу поблагодарить всю команду, Юрия Павловича Сёмина, весь тренерский штаб и весь наш клуб! И отдельно наших невероятных болельщиков! Вы самые лучшие, не останавливайтесь!» — написал Геркус в своём «инстаграме».
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