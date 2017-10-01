«Ливерпуль» после матча со «Спартаком» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

В матче 7-го тура английской Премьер-Лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Завершился матч вничью со счётом 1:1. На 29-й минуте Филиппе Коутиньо вывел красных вперёд, а на 36-й равновесие восстановил Хоселу.
Напомним, что на этой неделе «Ливерпуль» встречался со «Спартаком» в Москве. Матч завершился вничью — 1:1.
В таблице английского первенства «Ливерпуль» (12 очков) располагается на седьмой строчке, а «Ньюкасл» (10) — на девятой.