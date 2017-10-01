Манчини: возможно, ошибки «Зенита» в матче с «Анжи» связаны с усталостью

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».
Встреча в Каспийске завершилась вничью со счётом 2:2. При этом лидер РФПЛ спасся от поражения благодаря голу на 85-й минуте.
«Это был очень сложный и жёсткий матч. Мы совершили несколько ошибок. Возможно, из-за усталости. Последний раз мы играли три дня назад», — сказал Манчини в эфире «Наш футбол».
На вопрос о том, можно ли говорить о недооценке соперника со стороны «Зенита», Манчини ответил: «Я бы так не сказал».
«Анжи» — «Зенит» — 2:2: гол Паредеса спас гостей от первого поражения в РФПЛ