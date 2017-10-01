У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава

Три футболиста ЦСКА получили повреждения в домашнем матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
Как сообщает официальный сайт «армейцев», у полузащитника Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава.
У хавбека Понтуса Вернблума — глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.
Защитник красно-синих Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.
Сроки восстановления этих игроков, как и хавбека Алана Дзагоева, будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.
Ужасная травма Вернблума, после которой «армейца» увезли на «скорой». Фотообзор