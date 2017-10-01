Киевское «Динамо» упустило победу над «Зарёй», ведя 3:0 после первого тайма

Луганская «Заря» и киевское «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги, игра завершилась со счётом 4:4.
После первого тайма «Динамо» выигрывало со счётом 3:0. По голу провели Дьёмерси Мбокани, Виталий Буяльский и Жуниор Мораес. «Заре» удалось отыграться — отличились Игорь Харатин (с пенальти), Иури Фрейтас и Силас.
На 82-й минуте Денис Гармаш снова вывел «Динамо» вперёд, но одержать победу киевлянам не удалось. Евгений Опанасенко на 87-й минуте установил окончательный счёт — 4:4.
Турнирную таблицу украинской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».