Маммана: было несколько факторов, усложнявших игру с «Анжи»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана прокомментировал результат гостевого матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:2).
«Было несколько факторов, усложнявших эту игру: то, что «Анжи» находится на последнем месте и они очень хотят выиграть; поле было в не лучшем состоянии и к тому же общая усталость. Возможно, какой-то из этих факторов, а возможно, все они вместе сказались на сегодняшнем результате.
Хорошо, когда ты уходишь на перерыв на первом месте. У нас очень хороший коллектив, отличное взаимопонимание между игроками, поэтому я думаю, что мы можем выступать ещё лучше после перерыва", — приводит слова аргентинского футболиста официальный сайт «Зенита».
Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью
А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.