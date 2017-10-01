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Семья из Австралии приехала на матч «Барселоны», прошедший без зрителей

1 октября 2017, воскресенье. 22:05 Футбол

Семья из Австралии испытала огромное разочарование, не попав сегодня на стадион «Камп Ноу», на котором свои матчи проводит «Барселона».

Как сообщает AS, семья из Мельбурна ещё три месяца назад купила билеты на матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0), чтобы увидеть нападающего Неймара. Бразилец, напомним, ещё в августе перешёл в «ПСЖ», а сегодняшний матч прошёл при пустых трибунах.

Решение провести матч без зрителей приняло руководство «Барселоны» после того, как лига отказалась переносить матч из-за референдума о независимости в Каталонии.

Таким образом, семья, прибывшая в Барселону из Австралии, не смогла попасть на матч каталонской команды.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Andy Mitten.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей
Источник: AS Сообщить об ошибке
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1 октября 2017, воскресенье
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