Ильин: после удаления при счёте 0:2 вспомнил о матче «Спартака» с «Тосно»

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин прокомментировал итоги матча 12-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» 30 сентября, завершилась поражением екатеринбургской команды со счётом 0:2.
«Настраивались на победу. Всё-таки перед этим матчем в таблице мы были выше «Спартака». Приехали уж точно не проигрывать. Естественно, со «Спартаком» всегда надо играть грамотно в обороне, плюс выбегать в атаку. К сожалению, в первом тайме мало что получалось в атаке.
Выходил на замену с мыслью забить и сравнять счёт. Удаление усложнило положение. Хотя аналогии с матчем «Спартака» против «Тосно», конечно, были. У «Тосно» тоже было удаление, а в итоге они сравняли счёт. Думал, что сейчас мы, может, вспомним этот матч и сравняем счёт, но не получилось», — сказал Ильин в программе «После футбола».