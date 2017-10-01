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В Грузии вратарь умер после потери сознания перед матчем

1 октября 2017, воскресенье. 22:44 Футбол

Вратарь грузинского клуба «Зугдиди» 31-летний Шота Маминашвили потерял сознание во время разминки перед матчем, после чего скончался в больнице, куда он был доставлен со стадиона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В связи с трагическим случаем был отменён матч между командами «Зугдиди» и «Вит Джорджия», который должен был состояться сегодня в Мцхете.

Маминашвили большую часть своей карьеры провёл в составе батумского «Динамо», а к клубу «Зугдиди» присоединился перед началом текущего сезона.

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Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
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