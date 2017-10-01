В Грузии вратарь умер после потери сознания перед матчем

Вратарь грузинского клуба «Зугдиди» 31-летний Шота Маминашвили потерял сознание во время разминки перед матчем, после чего скончался в больнице, куда он был доставлен со стадиона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
В связи с трагическим случаем был отменён матч между командами «Зугдиди» и «Вит Джорджия», который должен был состояться сегодня в Мцхете.
Маминашвили большую часть своей карьеры провёл в составе батумского «Динамо», а к клубу «Зугдиди» присоединился перед началом текущего сезона.
Боец, сраженный в Китае. Почему умер Шейк Тиоте
Бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте упал в обморок на тренировке, хотя почти год назад узнал о проблемах с сердцем…