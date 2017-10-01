Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти из-за повреждения пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Македонии и Албании, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.
Также из-за травмы будет отсутствовать нападающий «Торино» Андреа Белотти. Вместо этих футболистов в национальную команду вызваны полузащитник «Кальяри» Николо Барелла и нападающий «Кьево» Роберто Инглесе.
Сборная Италии сыграет с Македонией на своём поле 6 октября, а с Албанией на выезде 9 октября.
Дзадза не попал в заявку сборной Италии на матчи с Македонией и Албанией