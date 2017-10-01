«Ювентус» упустил победу в игре с «Аталантой», прервав 6-матчевую победную серию

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 2:2.
По ходу встречи «Ювентус» вёл со счётом 2:0, однако упустил победу. В составе «Аталанты» забитые мячи на свой счёт записали Маттиа Кальдара и Бриан Кристанте, а за «Ювентус» голы забили Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне Серии А.
«Ювентус» (19 очков) делит второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Интером», уступая два балла лидирующему «Наполи». «Аталанта» (9) находится на 11-й строчке.