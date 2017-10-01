Мирабелли: «Милан» полностью доверяет Монтелле и игрокам

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли поддержал главного тренера Винченцо Монтеллу после поражения в матче 7-го тура итальянской Серии A с «Ромой». Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:0 в пользу римской команды.
«Мы играли отлично, контролировали игру до 70-й минуты. Затем Джеко, игрок мирового класса, изменил ход матча. Мы должны сосредоточиться на хороших вещах, ведь мы играли против топ-клуба. Нелегко принять поражение на своем поле, но я увидел улучшения. Мы провели только семь игр в сезоне, цель остается прежней. Мы будем продолжать борьбу.
Я хочу поблагодарить фанатов, которые аплодировали команде после матча. В эти трудные времена все должны поддержать тренера. Мы полностью доверяем тренеру и игрокам, которые тоже верят в Монтеллу. Мы найдем свой путь, хотя он и выглядит ухабистым», — цитирует Мирабелли сайт клуба.