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«Марсель» выиграл у «Ниццы» со счётом 4:2 и вышел на третье место в Лиге 1

1 октября 2017, воскресенье. 23:55 Футбол

«Марсель» выиграл у «Ниццы» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Марио Балотелли и Жан-Мишель Сери. У гостей дубль оформил Лукас Окампос, один гол забил Луис Густаво, еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу.

«Марсель», набравший 16 очков, делит третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 с «Нантом». «Ницца» (10 очков) находится на 10-й строчке.

Франция - Лига 1. 8-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
2 : 4
Марсель
Марсель
1:0 – Балотелли – 4, 2:0 – Сери – 16, 2:1 – Окампос – 26, 2:2 – Лис-Мелу – 41 (автогол), 2:3 – Окампос – 44, 2:4 – Густаво – 47
Удаления: нет – Густаво, 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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23:55 «Марсель» выиграл у «Ниццы» со счётом 4:2 и вышел на третье место в Лиге 1
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