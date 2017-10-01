«Марсель» выиграл у «Ниццы» со счётом 4:2 и вышел на третье место в Лиге 1

«Марсель» выиграл у «Ниццы» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
У хозяев отличились Марио Балотелли и Жан-Мишель Сери. У гостей дубль оформил Лукас Окампос, один гол забил Луис Густаво, еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу.
«Марсель», набравший 16 очков, делит третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 с «Нантом». «Ницца» (10 очков) находится на 10-й строчке.