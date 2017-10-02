Аллегри: такими темпами в марте матчи Серии А будут длиться по 3-4 часа

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» указал на необходимость снижения частоты использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 2:2.
«Если мы хотим, чтобы футбол стал не тем видом спорта, к которому все привыкли, нужно использовать VAR при каждом спорном моменте. Однако в этом случае в марте, где каждое очко станет решающим, игры будут длиться по три или четыре часа.
На мой взгляд, технологии следует использовать только в объективных ситуациях — офсайд, пересек ли мяч линию, был фол в штрафной площади или за ее пределами. Но когда дело доходит до субъективных ситуаций, люди никогда не согласятся с решением арбитра. Это спорт.
Рефери может дать пенальти или нет, это его решение. В противном случае мы закончим, как американский футбол, где есть постоянные остановки, и мы сидим там, где есть еда, пока матч не закончится в полночь. То же самое и в баскетболе.
Дело не в пенальти. Я просто считаю, что VAR должна использоваться для объективных, а не субъективных решений», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.