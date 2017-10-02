Калитвинцев извинился перед болельщиками «Динамо» после игры с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура РФПЛ извинился перед болельщиками команды.
«Что могу сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова. За полтора года, которые я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики ушли с трибун во время игры. Они имеют на это полное право. У команды не было какого-то безразличия сегодня, но у нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им одно: будьте с нами. Счёт-счётом, но самое главное – не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство игроков будем подтягивать. Будем делать всё возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пускай простят нас», – сказал Калитвинцев в интервью пресс-службе клуба на официальном канале «Динамо» в YouTube.